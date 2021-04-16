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В Калужской области мошенники обманули корейскую фирму «Лотте КФ Рус» на 100 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 10:34 0 844
В Калужской области мошенники обманули корейскую фирму «Лотте КФ Рус» на 100 миллионов рублей

В Калужской области суд вынес приговор двум жителям Москвы, которых признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления. Корейское кондитерское предприятие «Лотте КФ Рус», которое работает в Боровском районе, потеряло около 100 миллионов рублей. Подробности в пятницу, 16 апреля, сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В мошеннической схеме с продукцией корейского предприятия участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус» Антон Тимошин, его подчиненный Максим Гочуа и их знакомый, московский юрист, Игорь Буслик, - говорят в СК. - Соучастники реализовывали кондитерские изделия фирмы Лотте мелким дистрибьюторам центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавказа, оформляя при этом поддельные документы на поставку продукции крупным торговым сетям.

В связи с тем, что денежные средства за поставленные изделия фирма не получила, его представители обратились в суд с иском к торговым сетям, однако решения были приняты не в пользу корейской организации. Заподозрив, что в суд были представлены поддельные документы, компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

При расследовании преступления следователи и полицейские работали в Смоленской, Рязанской, Московской областях, Краснодарском крае, регионах Северного Кавказа и установили перевозчиков и реальных получателей товара.

- В ходе производства по уголовному делу следователи СК России допросили свидетелей, изучили большой объем переписки по электронной почте, которая только по одному из адресов составила более 24 тысяч писем, - говорится в сообщении Следственного комитета. - Сложность в расследовании была определена еще и тем, что злоумышленники начали незаконную деятельность еще в 2010 году и продолжали в течение нескольких лет. Соучастники действовали внутри организации, поэтому смогли уничтожить и подменить ряд документов.

Суд установил, что общая сумма хищения составила более 100 миллионов рублей.

Было собрано более 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5 600 страниц.

Приговором суда Игорю Буслику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максиму Гочуа в виде 7 лет лишения свободы. Суд удовлетворил иск представителей ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба, подчеркнули в СК.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 10:34 0 844
Тэги: криминал мошенничество следственный комитет
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