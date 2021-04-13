Жительница Калужской области взяла три кредита и перевела деньги мошенникам

Жительница Козельского района стала очередной жертвой мошенников. Во вторник, 13 апреля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Местная жительница, получив в свое распоряжение ссылку на некое специализированное приложение, якобы позволяющее играть на бирже, внесла на счет данного ресурса 8 тысяч рублей, - пояснили в полиции. - Вскоре с женщиной связалась незнакомка, представившаяся куратором-аналитиком, которая посоветовала с целью получения большей выгоды осуществить дополнительные финансовые вложения в сумме 400 тысяч рублей. Гражданка оформила соответствующий кредит и произвела соответствующее перечисление.

Через некоторое время «куратор» предложила вывести денежные средства из оборота.

- Однако эти попытки не увенчались успехом, - отмечают в УМВД. - Незнакомка уведомила собеседницу, что для осуществления соответствующей финансовой операции на счету, куда выводятся деньги, должна находиться аналогичная сумма. И предложила содействие в оформлении очередного кредита. С согласия жительницы Козельского района был оформлен очередной займ, но уже в иностранной валюте.

Но и на этот раз вывести деньги не удалось. Тогда «куратор» рекомендовала взять еще один кредит на 400 тысяч рублей, но уже в другом банке, и вновь внести деньги на счет, что и было сделано.

Только после этого калужанка поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.

Расследование сейчас продолжается.