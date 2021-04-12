Калужанин перевел мошеннице больше миллиона рублей

Житель Калуги стал очередной жертвой мошенников и потерял более миллиона рублей. В понедельник, 12 апреля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Он поверил незнакомой женщине, назвавшейся представителем крупного банка, - пояснили в полиции. - Звонившая сообщила о попытке оформления на его имя кредита по доверенности. Когда мужчина опроверг данную информацию, она соединила его с другим собеседником - якобы сотрудником правоохранительной структуры. Тот в свою очередь сказал, что ведомством проводится работа по предотвращению данной несанкционированной операции, после чего к беседе вернулась «работница банка». Звонившая стала инструктировать калужанина, как действовать, чтобы не допустить получение кредита третьим лицом.

Калужанин по указке незнакомки оформил кредит на миллион рублей, а потом перевел все женщине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование сейчас продолжается.