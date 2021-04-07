В Калужской области у таксиста угнали автомобиль

В Кировском районе Калужской области у таксиста угнали автомобиль. В среду, 7 апреля, об этом инциденте сообщили в региональном УМВД.

- Со слов потерпевшего, он приехал на указанный диспетчером адрес, где неизвестный мужчина, применив не опасное для жизни и здоровья насилие, вынудил водителя покинуть транспортное средство и завладел транспортным средством, - пояснили в полиции.

Вскоре машину нашли на другой улице Кирова. Предполагаемый угонщик врезался в припаркованное авто и остался сидеть в салоне.

Подозреваемому 28 лет. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», продолжается.

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