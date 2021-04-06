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В Калуге водители «Яндекс.Такси» пригрозили забастовкой из-за низких тарифов

Дмитрий Ивьев , Фото: Дорожный патруль.
Опубликовано: 06.04.2021 10:55 37 2666
В Калуге водители «Яндекс.Такси» пригрозили забастовкой из-за низких тарифов

В Калуге водители «Яндекс.Такси» требуют от компании повысить тарифы. Соответствующие требования они обсудили 4 апреля на общем собрании, сообщает «Дорожный патруль - Калуга».

- По результату собрания, было решено выдвинуть требование компании «Яндекс.Такси» о повышении цен в тарифах «Эконом», «Детский» и «Комфорт» в городе Калуга, - рассказали водители. - Требуем повысить стоимость посадки, а также стоимость километра в пути и изменить некоторые условия предоставления сервиса пассажирам.

Таксисты предлагают в тарифе «Экономом» брать за посадку 99 рублей, а далее по 13 рублей за километр и 3 рубля за минуту. Бесплатное ожидание пассажира - 3 минуты, затем 5 рублей/минута. Стоимость простоя в пути – 5 рублей/минута, начиная с первой минуты. Межгород – 23 рубля за километр.

Минимальную цену в тарифе «Комфорт» калужские водители хотят установить на уровне 149 рублей. И далее по 14 рублей за километр.

калуга яндекс такси забастовка

При детском тарифе таксисты хотят брать за посадку 119 рублей. За детское кресло – 20 рублей.

- Убрать функцию «подать через 10 минут» или сделать ее платной, как предварительный заказ – 50 рублей, - требуют также калужане. - Убрать все дополнительные сборы с водителей в виде скидок клиентам за счет водителей по программе «Яндекс+» и продвижение тарифа «Комфорт», вернуть все украденные у водителей деньги по данным акциям.

В случае отказа агрегатора повышать тарифы водители грозят бойкотировать заказы в часы пик и выполнять заказы других служб такси.

Отметим, что в последние недели, после слияния «Яндекс.Такси» с «Везет», тарифы в Калуге существенно снизились. На расстояние в 2-3 километра можно проехать за 60-70 рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: Дорожный патруль.
Опубликовано: 06.04.2021 10:55 37 2666
Тэги: авто такси цены
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