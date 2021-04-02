$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

Житель Обнинска взял кредит и перевел деньги мошенникам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2021 14:26 3 481
Житель Обнинска взял кредит и перевел деньги мошенникам

Житель Обнинска стал очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает в пятницу, 2 апреля, УМВД по Калужской области.

Незнакомец позвонил ему от имени службы безопасности банка и сообщил, что в данный момент некие злоумышленники пытаются подать заявку на оформление кредита от имени клиента и стал разъяснять, как этого не допустить.

- Доверчивый гражданин выполнил все рекомендации и дистанционно оформил новую заявку на кредит в размере 950 тысяч рублей, после чего стал переводить данную сумму частями на указанный собеседником счет, - отмечают в полиции. - «Специалист банка» заверил, что таким образом клиент аннулирует предыдущую операцию. Однако после перевода более 450 тысяч рублей система начала блокировать дальнейшие транзакции. Заявитель предположил, что у него превышен лимит по переводам и позвонил на «горячую» линию банка, клиентом которого является и рассказал о случившемся. В ходе разговора с оператором мужчина понял, что стал жертвой мошенников, заблокировал карту и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2021 14:26 3 481
Тэги: криминал полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
Новости
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости Обнинска
Новости партнеров
Качественные офисные стулья
Дорожное строительство с помощью спецтехники
Постельное белье для ребенка: варианты наборов и их отличия

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru