Житель Обнинска взял кредит и перевел деньги мошенникам

Житель Обнинска стал очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает в пятницу, 2 апреля, УМВД по Калужской области.

Незнакомец позвонил ему от имени службы безопасности банка и сообщил, что в данный момент некие злоумышленники пытаются подать заявку на оформление кредита от имени клиента и стал разъяснять, как этого не допустить.

- Доверчивый гражданин выполнил все рекомендации и дистанционно оформил новую заявку на кредит в размере 950 тысяч рублей, после чего стал переводить данную сумму частями на указанный собеседником счет, - отмечают в полиции. - «Специалист банка» заверил, что таким образом клиент аннулирует предыдущую операцию. Однако после перевода более 450 тысяч рублей система начала блокировать дальнейшие транзакции. Заявитель предположил, что у него превышен лимит по переводам и позвонил на «горячую» линию банка, клиентом которого является и рассказал о случившемся. В ходе разговора с оператором мужчина понял, что стал жертвой мошенников, заблокировал карту и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.