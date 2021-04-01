Калужанка выдумала кражу украшений и рискует сесть в колонию

В Калужской области 45-летней женщине грозит до двух лет колонии за ложный донос. В четверг, 1 апреля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Следствием установлено, что обвиняемая из Людиновского района написала заявление в правоохранительные органы по факту кражи ее бывшим мужем принадлежащих ей золотых украшений, - отмечают в ведомстве. - Проверкой установлено, что кражи не было, золотые украшения накануне женщина сдала в ломбард.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.