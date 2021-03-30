В Калужской области осужденный в колонии наговорил на новый срок

В Калужской области 21-летнего мужчину, отбывающего восемь лет в одной из исправительных колоний за разбой, обвиняют в новом преступлении. Во вторник, 30 марта, об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Осужденный неоднократно враждебно выражался в отношении группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, призывал к насилию по отношению к ним, - отмечают в СК. - При этом он высказывал угрозы физической расправы конкретному осужденному другой национальности, а в один из дней марта 2021 года спровоцировал с ним конфликт - толкнул и стал трепать за одежду, негативно и публично высказываясь по отношению к нему и иным лицам данной этнической группы. Мужчин разняли другие осужденные и сотрудники колонии.

Также следователи говорят, что в 2020 году этот осужденный привлекался к административной ответственности за открытую демонстрацию татуировки с нацистской символикой на своем теле.