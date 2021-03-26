В Калужской области завершилось расследование дела о телефонном терроризме

В Калужской области 39-летнему жителю Людиновского района грозит до трех лет ограничения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте. В пятницу, 26 марта, об этом рассказали в прокуратуре региона.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в январе 2021 года, позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил, что в одном из многоквартирных домов готовится взрыв, - пояснили в прокуратуре. - После поступления сообщения был организован осмотр дома, в ходе проведенных мероприятий сообщение заявителя не нашло своего подтверждения. В результате преступных действий был нарушен общественный порядок, отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуациях.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.