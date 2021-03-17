Сотрудников колонии в Товарково наказали за телефоны у заключенных

В исправительной колонии №3 в поселке Товарково Дзержинского района заключенные пользовались телефонами с выходом в интернет. Об этом стало известно во время проверки, сообщает в среду, 17 марта, прокуратура Калужской области.

- Непринятие со стороны сотрудников администрации исправительной колонии своевременных мер превентивного характера, отсутствие надлежащей индивидуально-воспитательной, оперативной, обысковой и досмотровой работы с осужденными противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства, - пояснили в ведомстве.

Как отмечают в прокуратуре, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, телефоны изъяты.