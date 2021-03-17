Телефонному террористу из Калуги на год ограничили свободу

В Калуге районный суд признал 40-летнего мужчины виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает в среду, 17 марта, прокуратура Калужской области.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил в экстренную службу по номеру «112» заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, - подчеркнули в ведомстве. - Своими действиями гражданин нарушил общественный порядок, а также отвлек силы правоохранительных органов и служб, которые признаны оказывать помощь в экстренных ситуациях. В связи с ложным выездом УМВД России по г. Калуги и ГУ МЧС России по Калужской области понесены расходы, которые будут взысканы с осужденного.

Суд наказал калужанина годом ограничения свободы. В этот период он не может выезжать за пределы Калуги.