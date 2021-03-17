Жительница Обнинска одолжила у знакомой 2,5 миллиона рублей и не стала возвращать

В Обнинске в отношении 52-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подробности сообщили в среду, 17 марта, в УМВД по Калужской области.

По версии полиции, она одолжила у знакомой, которая продала квартиру, 2,5 миллиона рублей, но отдавать не стала. Также женщина перестала отвечать на телефонные звонки.

Расписки пострадавшая не брала.

Сейчас ведется расследование. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.