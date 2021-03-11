Две женщины из Ярославля задержаны за кражи у калужских пенсионеров

Две жительницы Ярославля 21 и 40 лет задержаны по подозрению в кражах у калужских пенсионеров. В четверг, 11 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Фигурантки, будучи проездом в Калуге, совершали кражи из квартир пенсионерок, которых выбирали путем наблюдения на улице, - отмечают в полиции. - Одна из подозреваемых подходила к пожилым калужанкам и, представляясь участковым врачом, сообщала о необходимости провести плановый медицинский осмотр, для чего предлагала пройти в квартиру. Пока незнакомка отвлекала хозяйку разговорами на кухне, ее соучастница через незапертую дверь незаметно проходила в жилище и осматривала другие комнаты. Обнаружив деньги и ювелирные украшения, она похищала их и также незаметно покидала помещение.

На данный момент известно о трех кражах на 480 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Подозреваемых задержали в Ярославле. У одной из женщин дома нашли ювелирные украшения, которые были украдены у пенсионерки из Калуги.

Расследование сейчас продолжается.