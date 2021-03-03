В Калужской области мужчина угнал автомобиль у спящей подруги

В Людиновском районе возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины из Брянской области Его подозревают в угоне автомобиля.

- Ранее судимый житель Брянской области с потерпевшей распивали спиртные напитки в одном из общежитий, - рассказали в среду, 3 марта, в УМВД по Калужской области. - Воспользовавшись тем, что женщина заснула, мужчина взял ключи от автомобиля и уехал в Брянскую область. Проснувшись, потерпевшая обнаружила пропажу транспортного средства, после чего незамедлительно обратилась в полиции.

Расследование сейчас продолжается. Свои мотивы подозреваемый пока не пояснил.