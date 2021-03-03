В Калуге вынесен приговор членам банды, нападавшей на магазины в трех регионах

Вступил в законную силу приговор Калужского областного суда членам банды, которая нападала на магазины в нашем регионе, а также в Смоленской и Московской областях. В среду, 3 марта, об этом сообщили в прокуратуре региона.

38-летний житель Брянской области признан виновным в создании банды, руководстве ею, участии в банде и совершаемых ею нападениях. Он получил 11 лет лишения свободы. 35-летний и 39-летний жители Курской области, а также 32-летний житель Московской области осуждены на десять, девять с половиной и пять с половиной лет лишения свободы соответственно.

- В ноябре 2019 года члены банды, используя два пригодных для стрельбы, снаряженных патронами пистолета, совершили четыре разбойных нападения на продуктовые магазины в Смоленской, Калужской и Московской областях, - подчеркнули в прокуратуре. - Под угрозой применения оружия в адрес продавцов подельники требовали передать им выручку, а также сотовые телефоны для предотвращения возможности вызова полиции. В результате нападений во всех магазинах похищены денежные средства.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор, утверждая, что не являлись членами банды, не были осведомлены о боевых свойствах пистолетов, нападения совершали спонтанно, а назначенное судом наказания является чрезмерно суровым. Но Верховный суд оставил приговор без изменения.