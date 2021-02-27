Жительница Калужской области осуждена на восемь лет за убийство мужа

На днях вступил в силу приговор районного суда в отношении 56-летней жительницы Сухиничей. Женщину признали виновной в убийстве мужа и отправили в колонию общего режима на восемь лет, сообщили 26 февраля в прокуратуре Калужской области.

- 16 февраля 2020 года в своей квартире женщина в ходе ссоры с мужем нанесла последнему удар ножом в грудь, причинив колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки слева со сквозным повреждением левого легкого и сердца, от которых потерпевший скончался на месте, - отмечают в прокуратуре.

Осужденная и ее адвокат обжаловали приговор. Они утверждали, что смерть потерпевшего наступила в результате неосторожных действий осужденной. Однако приговор оставили в силе.