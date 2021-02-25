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В Калужской области 21-летний мужчина ударил ножом свою знакомую
В Калужской области 21-летнему жителю Кирова грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством. Подробности в четверг, 25 февраля, сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в Думиничском районе.
- В ноябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях у своей знакомой, - отмечают в прокуратуре. - В ходе бытового конфликта мужчина взял нож и высказывал в адрес женщины угрозу убийством, после чего нанес удар ножом в бедро потерпевшей.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.