В Калужской области 21-летний мужчина ударил ножом свою знакомую

В Калужской области 21-летнему жителю Кирова грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством. Подробности в четверг, 25 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в Думиничском районе.

- В ноябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях у своей знакомой, - отмечают в прокуратуре. - В ходе бытового конфликта мужчина взял нож и высказывал в адрес женщины угрозу убийством, после чего нанес удар ножом в бедро потерпевшей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.