Калужское управление ФСБ предотвратило теракт в Москве

Сотрудники УФСБ по Калужской области выявили и задержали иностранного жителя Москвы, который готовил теракты в столице. При этом он склонял к противоправным действиям жителя Калуги.

- Иностранный гражданин, используя аккаунт одного из мессенджеров, разместил в тематическом сообществе материалы, оправдывающие деятельность членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», а также содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в Москве, - пояснили в четверг, 25 февраля, в УФСБ.

Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых три года с отбыванием в тюрьме и девять лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Кадр из видео, которое размещал виновник.

Оперативная съемка.

Тем временем

В Калуге преступник в маске и с ножом напал на офис микрофинансовой организации. Подробности.