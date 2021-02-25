В Калуге преступник в маске и с ножом напал на офис микрофинансовой организации

В Калуге по подозрению в разбое задержан 27-летний мужчина, сообщили в четверг, 25 февраля, в УМВД по Калужской области.

В полицию обратилась менеджер микрофинансовой организации.

- Потерпевшая пояснила, что один из посетителей в медицинской маске подошел к ней и, направив в ее сторону предмет, похожий на нож, потребовал выдать все имеющиеся наличные денежные средства, - рассказали в УМВД. - Не растерявшись, женщина сказала, что денег в кассе нет, встала с рабочего места и выпроводила нападавшего на улицу. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы ранее судимый 27-летний местный житель.

Обнаружить подозреваемого полицейским удалось на соседней улице.

По статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.