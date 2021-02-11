В Калуге предъявлены обвинения четырем похитителям 16-летнего подростка

В Калуге четырех мужчин обвиняют в вымогательстве и похищении 16-летнего подростка. В четверг, 11 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования.

Эта история произошла в июне 2020 года на улице Гурьянова.

По версии следствия, компания пьяных мужчин находилась рядом с домом. Мимо проходил знакомый им 16-летний подросток. Мужчины попросили у него денег, парень отказался давать. Дальше все развивалось, как в фильме.

- Подельники нанесли удары несовершеннолетнему, переместили его в салон автомобиля и отвезли на территорию городского кладбища, - отмечают в прокуратуре. - В процессе движения на автомобиле подельники оказывали влияние на потерпевшего с целью понуждения его к передаче денежных средств, схватили его руками за шею и стали душить, от чего несовершеннолетний испытал физическую боль и стал задыхаться. Прибыв на территорию кладбища, злоумышленники вывели потерпевшего из машины, продолжая незаконно удерживать нанесли несколько ударов ладонью по руке и лицу.

После этого мальчика отвезли в квартиру на улице Глаголева, где снова били и душили. Затем подростка отвели в пустую квартиру того же дома и заперли.

Подросток смог выбраться оттуда через окно.

Двое обвиняемых содержатся под стражей, двое находятся под подпиской о невыезде.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Мужчинам грозит до 12 лет колонии.

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