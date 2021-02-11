$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия
COVID-19 Спортсекции Районы, кварталы Глас народа

В Калужской области девочка пострадала в школьной драке с мальчиком

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2021 12:22 5 3798
В Калужской области девочка пострадала в школьной драке с мальчиком

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района семиклассница пострадала в школьной драке с мальчиком. Об инциденте в четверг, 11 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области

У девочки зафиксированы различные травмы.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил провести проверку по факту инцидента. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в УМВД по Калужской области:

- В настоящее время в отношении законного представителя подростка составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Со слов заявительницы, учащийся образовательного учреждения в ходе конфликта нанес несколько ударов ее несовершеннолетней дочери. В настоящее время в отношении законного представителя подростка составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Дзержинского района для рассмотрения по существу и принятия законного решения.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2021 12:22 5 3798
Тэги: происшествие школа дети прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Девайсы OnePlus в фирменном магазине
Услуги грузчиков в Москве
Bubble.ru - захватывающая вселенная комиксов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru