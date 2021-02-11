В Калужской области девочка пострадала в школьной драке с мальчиком

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района семиклассница пострадала в школьной драке с мальчиком. Об инциденте в четверг, 11 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области

У девочки зафиксированы различные травмы.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил провести проверку по факту инцидента. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в УМВД по Калужской области:

- В настоящее время в отношении законного представителя подростка составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Со слов заявительницы, учащийся образовательного учреждения в ходе конфликта нанес несколько ударов ее несовершеннолетней дочери. В настоящее время в отношении законного представителя подростка составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Дзержинского района для рассмотрения по существу и принятия законного решения.