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С калужского завода рабочие под одеждой вынесли кабель на 2 миллиона
В Боровском районе Калужской области двоим мужчинам грозит срок за кражу кабеля, сообщает во вторник, 9 февраля, региональное управление МВД.
- Мужчины на протяжении нескольких месяцев частями похищали силовой кабель, вынося его из цеха под одеждой, - рассказали в полиции. - Похищенное имущество подозреваемые сдавали в пункт приема металла.
Общий ущерб составил 2,24 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», сейчас продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.