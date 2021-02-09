С калужского завода рабочие под одеждой вынесли кабель на 2 миллиона

В Боровском районе Калужской области двоим мужчинам грозит срок за кражу кабеля, сообщает во вторник, 9 февраля, региональное управление МВД.

- Мужчины на протяжении нескольких месяцев частями похищали силовой кабель, вынося его из цеха под одеждой, - рассказали в полиции. - Похищенное имущество подозреваемые сдавали в пункт приема металла.

Общий ущерб составил 2,24 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», сейчас продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.