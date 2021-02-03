В Калужской области пьяного водителя на 400 часов отправили убирать улицы

В Малоярославце районный суд вынес приговор 26-летнему мужчине, которого признали виновным в повторном случае езды за рулем в нетрезвом виде.

Мужчину остановили на одной из улиц Малоярославца в ноябре 2020 года.

- На законное требование уполномоченного сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на предмет установления факта состояния опьянения подсудимый ответил отказом, - рассказали в среду, 3 февраля, в прокуратуре Калужской области. - Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд назначил виновнику наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Кроме того, он не сможет два с половиной года управлять транспортными средствами.