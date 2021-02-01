Жительница Обнинска поверила мошеннику и перевела ему 500 тысяч рублей

В Обнинске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Пострадала местная пожилая жительница, сообщили в понедельник, 1 февраля, в УМВД по Калужской области.

- На телефон пожилой местной жительницы позвонил мужчина и произнес: «Мама, я попал в аварию», - отмечают в полиции. - Женщина знала о подобных схемах мошенничества, но голос в трубке показался ей очень знакомым. Злоумышленник сообщил, что стал участником ДТП, в котором пострадала женщина. Чтобы избежать дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, ему необходимы деньги в сумме 500 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила звонившему и передала полмиллиона незнакомцу, который приехал за деньгами.

- Вскоре на телефон потерпевший вновь позвонил гражданин, представляющийся её сыном. Мужчина поблагодарил женщину за деньги и сказал, что скоро будет дома, - пояснили в УМВД. - О том, что стала жертвой мошенников, пенсионерка узнала лишь после общения со своим настоящим сыном, который был удивлен рассказом о своем участии в вымышленном ДТП.

Расследование сейчас продолжается.