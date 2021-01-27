В Калужской области 18-летний водитель угнал автомобиль и устроил ДТП

В Кировском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего парня. Его подозревают в угоне, сообщили в среду, 27 января, в региональном управлении МВД.

- Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что ночью увидел возле одного из домов припаркованный автомобиль, - отмечают в полиции. - Двери транспортного средства оказались незапертыми. По версии правоохранителей, подозреваемый ножом обрезал провода и путем их соединения завел двигатель машины, после чего отправился кататься. В нескольких километрах от города молодой человек не справился с управлением и допустил съезд в кювет. После неудачных попыток самостоятельно выехать из кювета, фигурант бросил автомашину и с места происшествия скрылся.

Расследование уголовного дела за «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» сейчас продолжается.