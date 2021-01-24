В Калужской области двое мужчин украли технику за 43 тысячи рублей

Двое жителей деревни Кабицыно украли вещи из мастерской в Боровском районе. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области в воскресенье, 24 января.

Оперативники выяснили, что следов взлома не было. Однако из помещения пропали телевизор, два зеркала с подсветкой, пылесос и прочее на сумму 43 тысячи рублей.

Двух подозреваемых уже нашли.

- Ими оказались жители деревни Кабицыно, - отмечают в полиции. - Как пояснили мужчины, они производили замену личинки замка в данном помещении. В процессе работы граждане обратили внимание на вещи, хранившиеся в мастерской, и решили воспользоваться возможностью беспрепятственного доступа к чужому имуществу.

Краденное у молодых людей изъяли. Вещи вернут владельцу.