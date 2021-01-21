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В Калужской области полицейский за взятки передавал данные умерших ритуальному агентству

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.01.2021 12:01 0 1247
В Калужской области полицейский за взятки передавал данные умерших ритуальному агентству

В Калужской области прокуратура передала в суд уголовное дело 43-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции. Его обвиняют в мелком взяточничестве. По версии следствия, мужчина передавал данные об умерших ритуальному агентству.

- Участковый уполномоченный полиции в августе 2019 года получил от представителя ритуального агентства мелкую взятку в 7 тысяч рублей за сообщение ему сведений об анкетных данных умершего и контактных данных его родственников, - рассказали в четверг, 21 января, в прокуратуре региона. -  Представитель ритуального агентства был заинтересован заключить договор об оказании ритуальных услуг. Такие сведения обвиняемый сообщил работнику ритуального агентства семь раз, получив за каждый из них по 7 тысяч рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Бывшему полицейскому грозит до года колонии.

- Указанные в материале факты были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калужской области, - сообщили также в полиции. - Данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.01.2021 12:01 0 1247
Тэги: криминал
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