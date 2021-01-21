В Калуге задержали угонщиков дорогих автомобилей

Калужская полиция задержала двоих мужчин из Тверской области, которых подозревают в угоне дорогих автомобилей на территории нашего региона осенью 2020 года. В четверг, 21 января, видео погони и момент задержания в квартире опубликовало УМВД по Калужской области.

- Осенью при очередной не состоявшейся попытке завладеть чужой иномаркой злоумышленники были вынуждены скрыться, оставив на месте происшествия электронное устройство, подавляющее сигналы приборов слежения в случае наличия таковых в похищаемых машинах, - рассказали в полиции. - Кроме того, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попало транспортное средство, на котором предположительно могли передвигаться подозреваемые.

Эти и другие сведения помогли выйти на подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается.