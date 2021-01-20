Житель Калуги осужден за убийство женщины

В Калуге вступил в силу приговор районного суда в отношении 49-летнего мужчины. Его признали виновным в убийстве женщины, сообщили в среду, 20 января, в прокуратуре Калужской области.

- В конце июня 2020 года осужденный вместе с сожительницей и их знакомым мужчиной находились дома. Компания распивала спиртные напитки, - отмечают в ведомстве. - В ходе распития алкоголя между подсудимым и его сожительницей произошла ссора: на его просьбу принести в комнату сигареты женщина ответила отказом. Сожители стали ругаться и оскорблять друг друга, после чего осужденный взял со стола нож и нанес им удар в грудь потерпевшей. Женщина скончалась.

Виновника приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор в силе.