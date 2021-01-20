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В Калуге завершено расследование дела о мошенничестве при дорожном ремонте

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2021 12:14 7 908
В Калуге завершено расследование дела о мошенничестве при дорожном ремонте

В Калуге трех сотрудников одной из частных компаний подозревают в мошенничестве. О завершении расследования уголовного дела сообщили в среду, 20 января, в УМВД по Калужской области.

- В соответствии с заключенным договором подрядчик взял на себя обязательства по ремонту дорожного покрытия на территории одного из предприятий Калуги, - рассказали в полиции. - Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, при выполнении работ была осуществлена укладка асфальтобетонной смеси толщиной слоя меньше, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. При этом в документах, на основании которых произведена оплата выполненных работ, разница между сметной и фактической стоимостью указана не была.

Ущерб предприятия оценили в 750 тысяч рублей.

Кроме того, следствие полагает, что аналогичным образом осуществлена укладка асфальта на другом участке. Однако в этом случае несоответствие выявили сразу и работу не оплатили. Заказчик рисковал потерять более 4,6 миллиона рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2021 12:14 7 908
Тэги: криминал авто дороги
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