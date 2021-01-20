В Калужской области мигранты попались с поддельными документами

В Калужской области троих граждан Узбекистана подозревают в использовании заведомо ложных документов. На них завели уголовные дела в Боровском районе, сообщили в среду, 20 января, в региональном УМВД.

Подозреваемым 19, 23 и 36 лет.

- Находясь в служебном помещении подразделения по вопросам миграции, они предъявили сотрудникам полиции миграционные карты с признаками подделки с отметками о пересечении границы РФ, - рассказали в полиции. - В ходе исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Калужской области, установлено, что данные миграционные карты изготовлены электрографическим способом, а оттиски штампа на представляемых документах нанесены формой высокой печати.

Сейчас расследование продолжается. Источник происхождения поддельных документов устанавливается.