В Обнинске женщину судят за нанесение тяжелой травмы дочери

В Обнинске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летней женщины. Ее ждет суд за нанесение тяжелой травмы 31-летней дочери, сообщает во вторник, 29 декабря, прокуратура Калужской области.

- В сентябре 2020 года мать и дочь, находясь у себя дома, совместно распивали спиртные напитки, - отмечает прокуратура. - Во время распития алкоголя между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мать схватилась на кухонный нож и нанесла удар в бедро дочери. Причину конфликта женщины из-за сильного алкогольного опьянения не помнят.

Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.