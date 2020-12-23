В Калуге вынесли приговор двум мошенникам за обман бывшего полицейского

В Калуге районный суд признал двоих мужчин виновными в покушении на мошенничество. Обмануть они пытались бывшего полицейского, сообщили в среду, 23 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Подсудимые предложили бывшему сотруднику Госавтоинспекции, в отношении которого проводилась проверка, за вознаграждение в размере 600 тысяч рублей, решить вопрос с отделом собственной безопасности УМВД о даче положительного заключения по итогам проверки, - отмечают в СК. - Бывший сотрудник принял решение не участвовать в незаконной схеме.

Под наблюдением представителей полиции и ФСБ бывший сотрудник ГИБДД передал мужчинам 600 тысяч рублей, и тех задержали.

- Деньги подсудимые намеревались поделить между собой, а оказать влияние на итоги проверки не собирались и не имели такой возможности, - подчеркивают в Следственном комитете.

У одного из виновников ранее была судимость, поэтому его на два года отправили в колонию строгого режима. Второго человека осудили двумя годами лишения свободы условно.