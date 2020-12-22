В Калужской области преступники вернут в бюджет 17 миллионов рублей

В Калужской области суд обязал членов преступной группы вернуть в бюджет 17 миллионов рублей, сообщает во вторник, 22 декабря, прокуратура региона. Ранее их осудили за незаконную банковскую деятельность.

- С августа 2017 года по февраль 2018 года организованная преступная группа, действуя через подконтрольные юридические лица, осуществляла незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, заинтересованных в укрытии от государственного контроля наличности, в целях «обналичивания» денежных средств, - отмечают в прокуратуре. - В результате преступной деятельности незаконно получен доход в сумме свыше 17 миллионов рублей.

В прокуратуре подчеркивают, что контролируют исполнение решения суда.