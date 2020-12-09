В Калужской области мужчина осужден на 7 лет колонии за похищение ребенка-инвалида

В Калужской области Людиновский районный суд вынес приговор 53-летнему жителю города Дятьково Брянской области. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище, похищении ребенка и краже, сообщили в среду, 9 декабря, в прокуратуре Калужской области. Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии особого режима.

- Подсудимый в августе 2020 с целью выяснения отношений со своей знакомой, проживающей на территории Жиздринского района, незаконно проник в ее квартиру и похитил ее 10-летнего сына, находящегося в беспомощном состоянии в связи с инвалидностью, - подчеркивают в прокуратуре. - Спустя несколько часов после похищения, преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции, ребенок возвращен матери.

В тот же день мужчина украл тосол и автомобильные запчасти.

Приговор уже вступил в законную силу.