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Доверчивый калужанин вложил 1,4 миллиона рублей в несуществующую биржу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2020 09:34 8 1068
Доверчивый калужанин вложил 1,4 миллиона рублей в несуществующую биржу

Житель Калужской области стал жертвой мошенников, сообщает в пятницу, 4 декабря, региональное управление МВД. Он потерял все свои накопления - около 1,4 миллиона рублей.

Инцидент произошел в Обнинске.

- Со слов потерпевшего, стать клиентом некой биржи ему посоветовала девушка, с которой он познакомился в интернете, - сообщили в полиции. - В ходе переписки она рекомендовала вложить денежные средства в проект и таким образом, улучшить материальное положение. Ничего не заподозрив, мужчина сделал несколько денежных вкладов, каждый раз увеличивая суммы. При этом брокер каждый раз уверял, что чем больше будет размер внесенной суммы, тем существеннее материальная выгода.

В какой-то момент мужчина все-таки решил забрать деньги, однако представитель биржи разъяснил, что это возможно лишь в том случае, если внести страховую сумму и перевести сбережения в криптовалюту.

Мужчина вновь хотел сделать переводы, но денег у него уже не хватало.

- Узнав, что у клиента денег больше нет, представитель проекта стал недоступен, - отмечают в УМВД. - Общение с виртуальной знакомой тоже прекратилось, так как девушка перестала отвечать на сообщения.

Сейчас мошенников ищут. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2020 09:34 8 1068
Тэги: криминал мошенничество
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