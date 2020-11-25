Уголовное дело возбудили только после нашей статьи

Несколько дней назад мы рассказывали историю обманутого предпринимателя Андрея Караянова. Калужанин более двух лет вел бесполезную переписку с органами. В отчаянии бизнесмен обратился в нашу редакцию. После публикации бюрократический круг ада был разорван.

Во вторник, 24 ноября, в редакцию КП40 поступило постановление ОМВД России по Боровскому району Калужской области. Согласно документу, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 уголовного кодекса РФ. Установлено, что путем обмана совершенно хищение на сумму более 4 миллионов рублей.

Напомним: Андрей Караянов является соучредителем ООО. По словам предпринимателя, его компаньон заключал фиктивные договоры подряда/субподряда, по которым никто не выполнял работу, и легализовал деньги с помощью фиктивных закупок строительных материалов. Однако все попытки бизнесмена привлечь его к ответственности не увенчались успехом. Уголовное дело не возбуждалось три года.

Мы будем продолжать следить за развитием событий.