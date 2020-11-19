Обманутому бизнесмену из Калуги органы правопорядка устроили бюрократический ад

В нашу редакцию обратился предприниматель Андрей Караянов. Уроженец Таджикской ССР. При распаде Советского Союза видел в своей жизни многое. Одна гражданская война в начале девяностых чего стоит.

Но, как признается бизнесмен, даже в те неспокойные времена он не сталкивался с таким произволом и безразличием со стороны правоохранительных органов, с какой познакомился в Калуге.

Андрей Караянов переехал в наш город около 30 лет назад. Занимался строительным бизнесом. У его компаний больших финансовых оборотов никогда не было, но на жизнь ему и семье хватало.

К рискам в российском бизнесе Караянов привык. Не раз в кризисные годы терял все, но неизменно расплачивался с долгами, вновь вставал на ноги и продолжал поднимать бизнес. По словам Андрея, каждую копейку, которую он должен был государству или своим работникам, он всегда отдавал в срок. Несмотря на то, что приходилось даже закладывать свою единственную квартиру.

Рассчитывал бизнесмен и на помощь государства, когда он попадет в сложную ситуацию. Но с этим произошла осечка. Что называется, размечтался.

Кинем, обуем. По-дружески

История, которая разделила жизнь Караянова на до и после, началась в 2017 году. Тогда Андрей познакомился со своим будущим компаньоном. Караянов стал учредителем ООО с долей в 50 процентов. Вторая часть бизнеса была записана на жену партнера. Сам же новый «друг» калужского предпринимателя занял должность гендиректора фирмы.

Первые месяцы работы шли как нельзя лучше. Предприятие выиграло хороший тендер в Тульской области. Компания занялась земельными работами в индустриальном парке «Узловая».

- Работы было много. Я лично каждый день присутствовал на объекте. Организовывал и контролировал работу с субподрядными организациями. К нам не было никаких нареканий. Наоборот, просили взять дополнительные участки. Мы, конечно, соглашались, - рассказывает Андрей Караянов. – Мой партнер был на «Узловой» пару раз. Все контролировал исключительно я. В основном связывались с главным офисом по телефону.

Шли месяцы. Заказчик в Тульской области претензий к работе ООО не имел. Зато у Караянова стали возникать большие сомнения в порядочности своего партнера.

Финансовую отчетность от него калужанин не мог получить долгие месяцы. Партнер всяческими методами оберегал документы от чужих глаз. А вскоре и вовсе перестал выходить на связь. Караянов понял, что, как и в лихие 90-е, его просто решили кинуть. Работа была сделана, а вот причитающимися деньгами даже не пахло.

А еще через некоторое время Андрей внезапно узнал, что на объекте работал вовсе не он и нанятые им люди. Партнер предоставил документы, согласно которым подряды выполняли совершенно другие организации. Правда, о них ни заказчики в Тульской области, ни сам Караянов никогда ничего не слышали.

- Можно просто заключить фиктивные договора подряда/субподряда, по которым никто не выполнял работу, - перечисляет способы обмана Андрей Караянов. - Второй вариант легализации денег – фиктивная закупка строительных материалов и вывод средств через аффилированных лиц. Ну а третий вариант самый простой. Просто взять в кассе кампании и не вернуть.

Нищие органы бумажного реагирования

Обманутый бизнесмен понял, что без вмешательства правоохранительных органов: полиции, прокуратуры и суда решить проблему не получится. И с этого момента начались его хождения по мукам.

Оказалось, что даже если на твоей стороне очевидная правда, доказать, что ты не верблюд, бывает крайне сложно.

В ответе прокуратуры Калужской области, который поступил на наш запрос, говорится, что через гендиректора предприятия за 2017 и 2018 годы прошло более 10 миллионов рублей. И практически все средства ушли на поставку строительных материалов, оборудования, инструмента и выполнение строительно-монтажных работ.

Деньги на счета получили фирмы «Норд-ист», «Катарн» и «Автогуд». Те самые компании, которые, по словам Андрея Караянова, на объектах в Тульской области никто никогда не видел, но которые якобы сделали работу за него.

По логике вещей, сомнительные фирмы должны были заинтересовать полицию. Расследование подобных схем в их компетенции. Но оказалось, что это не так.

Караянов за три года написал десятки заявлений, добивался проверки деятельности своего компаньона, но кроме отписок из ОМВД России по Боровскому району, а затем и прокураторы, другого результата не получил.

- За эти годы сменилось уже три следователя. Самое главное, что меня бесит во всей этой ситуации, - полное равнодушие, - негодует Андрей Караянов. - Понимаете, я уже сам сделал за следователей практически всю их работу. Нашел контакты директоров этих фирм, телефоны, адреса. Просто надо приехать к ним и выяснить, имеют ли они отношение к нашему ООО, работали ли в Тульской области. В индустриальном парке «Узловая» меня также все знают. Дал контакты тех сотрудников, с которыми мы каждый день работали, чтобы они подтвердили, кто на самом деле выполнял подряды. Просто приехать и узнать. Однако за три года не делается вообще ничего. Мы просто как идиоты ведем пустую переписку.

Эта переписка, кстати, тоже стоит денег налогоплательщиков. И, представляете, они тоже заканчиваются. Из ответа на одно из писем калужского предпринимателя, которое он предоставил редакции, выяснилось, что Караянову не смогли дать ответ в назначенный срок... из-за отсутствия финансовых средств на конверты и марки!

В ОМВД России по Боровскому району кончились конверты и почти месяц их не могли купить. Ребят, вы это серьезно?..

Меры поддержки бумажной промышленности

Эта история не про конверты и 10 миллионов рублей. Она про ситуацию, в которую может попасть каждый из нас.

Наш читатель по сути стал героем легендарного фильма «День сурка» в версии калужских правоохранителей. Он писал заявление за заявлением, получая в ответ отписку за отпиской, попав таким образом в бюрократический круг ада, из которого не может выбраться вот уже три года.

Дознаватель ОМВД России по Боровскому району рапортует Караянову об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратора отменяет постановление районной полиции, так как проверка дознавателем проведена неполно. И дальше материалы отправляются все в то же ОМВД России по Боровскому району, но уже начальнику дознавателя. А тот после рассмотрения выносит вердикт: сотрудниками полиции не были нарушены нормы действующего законодательства.

Если взять первое и последнее звенья этой цепочки, то получается интересная ситуация. Дознаватель проверку провел неполно, но и не нарушил нормы законодательства. То есть, по версии боровских правоохранителей, можно в течение нескольких лет не выполнять свои служебные обязанности при условии соблюдения законов. И получать за это заработную плату из кармана щедрого налогоплательщика. Даже, когда денег на конверты нет…

При этом прокуратура Боровского района неоднократно признает факты волокиты и в адрес начальника ОМВД России по Боровскому району вносит меры прокурорского реагирования. Получается, что меры принимаются, факт волокиты признается, кипы документов растут, а расследование дела не продвигается.

Такие вот меры поддержки бумажной промышленности…

В заключение

- Я уже смирился с потерей денег и понимаю, что вряд ли их удастся вернуть, - говорит Андрей Караянов. – Мне уже просто хочется добиться справедливости. Почему те, кто меня обманул, должны безнаказанно продолжать жировать за мой счет?

По словам Андрея, дело начало сдвигаться с мертвой точки только после вмешательства нашей редакции. После того, как мы разослали официальные запросы в пресс-службы прокуратуры и полиции, движение началось.

В ОМВД России по Боровскому району назначен новый следователь по делу Караянова. Наконец, он вырвался из дня сурка.

По последним данным от калужанина, был опрошен индивидуальный предприниматель, который якобы поставлял строительные материалы для работ на «Узловой». Он признался, что никаких отношений с ООО не имеет и никогда не имел, а его подпись и печать были подделаны.

А ведь по документам партнер Караянова передал фирме наличными более трех миллионов рублей!

- Мне сказали, что это уже должно послужить поводом для возбуждения уголовного дела. Надеюсь, что мои мучения постепенно подходят к концу и я, наконец, добьюсь справедливости, - подытожил предприниматель.

Мы будем следить за развитием ситуации.

Уважаемые читатели, а сталкивались ли вы с волокитой правоохранительных органов?

Пишите на e-mail: vi@kp.kaluga.ru, если хотите сообщить об этом конфиденциально, либо в комментариях, если для вас не проблема озвучить свой опыт публично.