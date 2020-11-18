В Калуге бывшего чиновника приговорили к пяти годам колонии

В Калужской области вступил в силу приговор суда в отношении 35-летнего бывшего заместителя директора - главного инженера муниципального казенного учреждения «Центр повышения энергетической эффективности», который в 2019 году получил взятку в крупном размере и совершил два покушения на получение взятки, одно из которых совершено в особо крупном размере, сообщает в среду, 18 ноября, региональная прокуратура.

- Осужденный осуществлял строительный контроль за выполнением строительно-монтажных, ремонтных работ при производстве капитального ремонта многоквартирных домов подрядными организациями на территории Калуги, подтверждал фактическое выполнение объема работ, их качество и устранения брака, - отмечают в прокуратуре. - Он же входил в состав рабочей комиссии для приема в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом отдельных жилых зданий.

Суд установил, что в октябре 2019 года мужчина получил от представителя подрядной организации взятку в 200 тысяч рублей за подписание акта сдачи-приемки выполненных работ и иных документов при производстве капитального ремонта дома по улице Добровольского.

Кроме того, в апреле 2019 года осужденный получил от представителей подрядных организаций долговые расписки за скорейшее подписание необходимых документов о приемке капремонтов нескольких домов на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Но подрядчики обратились в полицию.

Сам виновник говорил, что совершил лишь мошенничество на 200 тысяч рублей, а за покушения на получение взятки его нужно оправдать.

Но судья счел обвинения доказанными. Бывший чиновник не только пять лет проведет в колонии, но также должен будет выплатить штраф в 3 миллиона рублей. Кроме того, он не сможет 7 лет работать на муниципальной службе.

Тем временем

На улице Кирова в Калуге расширят остановку. Для этого придется убрать десяток парковочных мест. Подробности.