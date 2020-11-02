В Калуге задержали опасного преступника из федерального розыска

В Калуге задержан 47-летний мужчина из Омска, который с апреля 2017 года находился в федеральном розыске. Его подозревают в крупном мошенничестве.

- Сотрудниками калужского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из города Омска был установлен круг общения разыскиваемого, район его возможного местонахождения в Калуге, а также автомобиль, на котором он может передвигаться, - сообщили в понедельник, 2 ноября, в УМВД по Калужской области.

Преступника нашли в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили на въезде в Калугу.

Подозреваемого передали инициатору розыска.

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