В Калужской области преподавателя вуза осудили за получение взятки от студента

Суд признал виновным в получении взятки преподавателя одного из вузов Обнинска. В среду, 28 октября, об этом сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено в начале марта.

- 28 февраля 2020 года преподаватель высшего учебного заведения, уполномоченный принимать экзамены у студентов, получил от студента взятку в размере 20 тысяч рублей за обеспечение успешной сдачи экзамена по одному из предметов, - отмечают в СК.

Приговором суда преподавателю назначено наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы взятки - 500 тысяч рублей. Кроме того, он не может в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных образовательных учреждениях высшего образования.

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