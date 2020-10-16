В Калужской области угрожали расправой полицейскому

В Обнинске 45-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за угрозу применения насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, 25 июля 2020 года полицейский патрульно-постовой службы прибыл к дому на улице Гагарина по сообщению о конфликте семейной пары.

- Для недопущения развития конфликта полицейский ограничил возможность проникновения мужчины в квартиру сожительницы, - рассказали в пятницу, 16 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ответ на это мужчина направил на полицейского травматическое оружие и дослал патрон в патронник. Сотрудник полиции незамедлительно отреагировал и, применив физическую силу, пресек любые действия нарушителя.

Освидетельствование показало, что обвиняемый был пьян.

Мужчина виновным себя не считает, он пояснил следователю, что пистолет у него выпал из сумки случайно, и он взял оружие, чтобы убрать. Однако по какой причине пистолет находился в боевой готовности, фигурант не уточнил.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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