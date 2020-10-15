Жителю Обнинска грозит 5 лет за грабеж и нападение на прохожего

В Обнинске в суд направили уголовное дело 32-летнего мужчины. Его обвиняют в грабеже и нападении на прохожего.

- В марте, находясь в одной из квартир на проспекте Ленина, он открыто похитил мобильный телефон, принадлежащий его знакомому, после чего скрылся и распорядился им своему усмотрению, - рассказали в четверг, 15 октября, в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, этот же человек спустя полтора месяца на проспекте Маркса повздорил на улице с прохожим и бил его палкой.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.