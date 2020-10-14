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В Калужской области 7 миллионов рублей украли на макулатуре

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 14.10.2020 12:39 0 906
В Калужской области 7 миллионов рублей украли на макулатуре

В Дзержинском районе Калужской области возбудили уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В среду, 14 октября, об этой истории рассказали в прокуратуре региона.  

- Установлено, что кладовщица одной из организаций, расположенных на территории Кондрово, действуя совместно и согласованно с мужчиной, осуществляющим поставку макулатуры, с целью незаконного обогащения. умышленно вносила в документацию организации ложные сведения о массе принятой у него макулатуры, - считают в ведомстве.

В результате мужчине организация выплатила около 7 миллионов рублей.

- После перечисления денег на расчетный счет, злоумышленники договорились о придании вида правомерности полученным денежным средствам, - поясняют в прокуратуре. - По их совместной договоренности 249 тысяч рублей переведены на расчетный счет сына кладовщицы, не осведомленного о преступных намерениях матери, после чего сняты им с принадлежащего ему счета. В результате преступных действий обвиняемых, денежным средствам, полученным в результате совершения преступления, предан вид правомерности их владения, пользования и распоряжения.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

 

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 14.10.2020 12:39 0 906
Тэги: криминал
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