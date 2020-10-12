У бывшего калужского министра арестовали машину, дом и шесть нежилых помещений

Как мы уже рассказывали, региональная прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексея Шигапова и его заместителя Александра Маркелова. О возбуждении дела сообщалось ещё в январе 2018 года.

Калужское региональное управление Следственного комитета 12 октября раскрыло некоторые подробности расследования.

- Обвиняемые препятствовали законной предпринимательской деятельности строительной организации в ходе осуществления строительства домов по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, - отмечают в пресс-службе калужского СК. - Должностные лица навязывали субподрядчику, осуществляющему строительство, организации, с которыми он должен заключать договоры подряда, и требовали авансировать непроизведенные ими работы на одной из строительных площадок. Субподрядчик, понимая, что от данных сотрудников министерства зависят непрерывность и оперативность финансирования работ, вынужден был соглашаться на эти условия. В дальнейшем при отказе работать в данных условиях обвиняемые заставили генерального подрядчика расторгнуть договор с субподпрядчиком и выдворили его с другой строительной площадки.

Следствие считает, что субподрядчику причинен ущерб в размере более 25 миллионов рублей, Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области - в размере одного миллиона рублей.

- В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, следствием арестованы японский внедорожник, шесть нежилых помещений и жилой дом с земельным участком, расположенные в Калуге и принадлежащие Шигапову, без учета жилья, в котором проживает фигурант, - подчеркивают в СК.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Часть 2 уголовной статьи «Превышение должностных полномочий» предусматривает до 7 лет лишения свободы, часть 1 этой же статьи – до 4 лет колонии.

Напомним, Алексей Шигапов ушел с должности министра ЖКХ Калужской области летом 2017 года. Его сменил Егор Вирков, а уже Виркова 12 октября 2020 года сменил Вячеслав Лежнин.