В Калужской области направили в суд дело бывшего министра строительства и ЖКХ

Алексей Шигапов.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и его заместителя. Ведомство не называет фамилий, однако нам известно, что речь идёт об Алексее Шигапове и Александре Маркелове. О возбуждении уголовного дела сообщалось ещё в январе 2018 года.

По версии следствия, бывшие чиновники превысили свои должностные полномочия, незаконно вмешались в хозяйственную деятельность юридического лица, навязывали его руководителю субподрядные организации, в дальнейшем требуя необоснованной оплаты фактически невыполненных ими работ, после чего незаконно выдворили юридическое лицо со строительной площадки в одном из районов области.

- Действиями указанных должностных лиц юридическому лицу причинен ущерб в размере более 25 миллионов рублей, а также Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в размере 1 миллиона рублей, - подчеркнули 12 октября в калужской прокуратуре.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Часть 2 уголовной статьи «Превышение должностных полномочий» предусматривает до 7 лет лишения свободы, часть 1 этой же статьи – до 4 лет колонии.

Напомним, Алексей Шигапов ушел с должности министра ЖКХ Калужской области летом 2017 года.

UPD. У бывшего калужского министра арестовали машину, дом и шесть нежилых помещений.

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