Скутерист в ночи обокрал автомат с водой в Калужской области

В полицию Малоярославца обратился владелец киосками по автоматическому розливу воды. Он сообщил, что приехал в одну из точек и обнаружил, что конструкция повреждена, а из нее похищены деньги.

Полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 20-летний местный житель.

- В ночное время он катался на своем двухколесном транспорте по улицам Малоярославца. Увидев киоск, остановился и решил вскрыть аппарат, чтобы достать из него имеющуюся там наличность, на которую он планировал купить себе спиртное, - сообщает в субботу, 26 сентября, пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Взяв из своего скутера инструменты, молодой человек быстро вскрыл конструкцию и достал из аппарата 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек раскаивается и обещает возместить ущерб в полном объеме.

Расследование продолжается.

К слову, подобный случай недавно был в Калуге. В областной столице трое молодых людей вскрыли автоматы с водой.