Аппараты с водой вскрыли в Калуге

В Калуге трое молодых людей – 17, 18 и 20 лет – вскрывали аппараты по продаже воды и воровали деньги. В понедельник, 8 июня, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

На данный момент известно о семи вскрытых аппаратах.

- Действуя в ночное время путем отжатия пластины на стенке аппарата, они получали доступ к монетоприемнику, из которого похищали все имевшиеся наличные деньги, - отмечают в полиции. - Общий ущерб составил более 22 тысяч рублей.

По статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище» молодым калужанам грозит до пяти лет колонии.