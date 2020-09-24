Мужчина сядет на 9 лет за убийство брата в Калужской области

50-летний житель деревни Подборки Козельского района приговорен к 9 годам колонии строго режима за убийство брата, сообщила в четверг, 24 сентября, областная прокуратура.

- Судом установлено, что в декабре 2019 года осужденный вместе с братом находились в своем доме и выпивали. Между братьями произошла ссора, после которой у подсудимого возник умысел на убийство брата, - рассказали в прокуратуре. - Он взял со стола нож и нанес им удар в грудь потерпевшему, причинив колото-резаную рану.

Мужчина скончался в районной больнице.

Осужденный вину в суде признал частично, пояснив, что убивать брата и наносить ему ножом телесные повреждения не хотел.

Сторона защиты обжаловала приговор и просила переквалифицировать действия с убийства на причинение смерти по неосторожности.

Но приговор и оставили без изменений.