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Калужского пенсионера обокрала несовершеннолетняя

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 16.09.2020 09:55 3 707
Калужского пенсионера обокрала несовершеннолетняя

В полицию обратился пожилой калужанин и сообщил о хищении с его банковского счета  29 тысяч рублей, сообщили в среду, 16 сентября, в областном УМВД.

Как пояснил потерпевший, он обнаружил, что на его счете находится значительно меньшая сумма, когда пришел снять деньги. Проверив детализацию, пенсионер выяснил, что с его счета было произведено несколько несанкционированных списаний.

Подозреваемая в хищении была установлена. Ею оказалась 17-летняя девушка, проживающая в одной  из республик ближнего зарубежья.

Как выяснила полиция, незадолго до произошедшего калужанину в банке подключили услугу «Мобильный банк». Однако ее, по ошибке, подключили к чужому  абонентскому номеру.

Девушке, в чьем пользовании находился данный номер, стали поступать сообщения о зачислении денежных средств. Используя мобильное приложение, на протяжении двух месяцев она неоднократно переводила себе деньги со счета пенсионера, расходуя их на свои нужды.

По факту кражи возбудили уголовное дело. За это преступление законом предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 16.09.2020 09:55 3 707
Тэги: криминал
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